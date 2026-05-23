ボートレース多摩川の6日間シリーズは予選4日間を終えて24日の10〜12Rで準優勝戦が行われる。その中で注目の存在は、多摩川フレッシュルーキーを務める佐藤永梧（22＝東京）だ。予選最終日は3、7Rに3、4号艇で出走。前半3Rはセンターから1マークをブン回ってバック2番手につけた。インから先に回った天野晶夫がフライングに散ったため、佐藤が繰り上がる形で今節3勝目をマークした。後半7Rは4コースカドからスタートで遅れ、