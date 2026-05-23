女子サッカーのアジアナンバーワンクラブを決めるチャンピオンズリーグ決勝で、日テレ・東京ヴェルディベレーザと北朝鮮のネゴヒャンが激突しました。韓国・水原（スウォン）で行われた決勝戦。大会初出場で日本勢初優勝を目指すベレーザは、準決勝で2得点の塩越柚歩選手（28）がミドルシュート。しかし、ネットを揺らすことはできませんでした。すると前半終了間際、ベレーザはカウンターから攻め込まれると、フリーで受けたネゴ