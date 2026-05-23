気象台は、午後8時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を浦添市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を西原町に発表しました。さらに洪水警報を那覇市、浦添市、うるま市、嘉手納町、中城村、西原町に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・浦添市に発表 23日20:09時点本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と