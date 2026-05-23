小学校や中学校の同級生と連絡を取り合っていると、子どもの年齢の違いによって話が合わないと感じる場面が出てくるかもしれません。生活スタイルも異なってきますし、お金のかけどころも違ってくるでしょう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『私は43歳で、子どもが22歳と19歳の大学生2人。小学校の同級生たちの子が10歳と3歳。子どもの学費がかかるから、私はフルで働いて必死なのに、同級生は扶養