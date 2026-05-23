広島県尾道市で軽自動車とトラックが衝突する事故があり、軽自動車を運転していた５６歳の男性が死亡しました。 ２３日午前１１時４５分ごろ、尾道市高須町の国道２号で何らかの理由で歩道を南進していた軽自動車と、対向車線から駐車場に入ろうと右折していたトラックが衝突する事故がありました。 この事故で軽自動車を運転していた尾道市の男性（５６）が胸などを強く打ち、病院に搬送されましたが約１時間半後に死亡が確認