＜ブリヂストンレディス3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞トータル5オーバー・66位タイの小祝さくらは、カットラインに1打及ばず今季4度目の予選落ち。この後は来週の「リゾートトラスト レディス」（28日開幕、グランディ那須白河GC/福島県）をスキップし、6月4日開幕の「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）に向け渡米する。【写真】まだあどけない？プロ