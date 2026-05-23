拉致被害者・蓮池薫さんや曽我ひとみさんなどの家族が帰国するきっかけとなった第2回日朝首脳会談から5月22日で22年です。家族の帰国を待つ、ただ1人の親世代となった横田早紀江さんは今日も祈りの中にいます。 2004年5月22日に開かれた第2回日朝首脳会談。 当時の小泉総理と北朝鮮の金正日委員長が2002年に行われた第1回の会談以来再び対峙。蓮池薫さんや曽我ひとみさんなど拉致被害者の家族の帰国につながりました。 しかし