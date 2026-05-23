金沢市で開かれた立憲民主党石川県連の会合に出席した中道改革連合の小川代表＝23日午後中道改革連合の小川淳也代表は23日、金沢市で開かれた立憲民主党石川県連の会合に出席し、立民、公明両党との合流に改めて意欲を示した。17日には秋田市での公明党会合にも参加。立民、公明両党の地方会合を行脚することで、中道の浸透と合流に向けた連携強化を図る考えだ。小川氏は、会合出席者から合流のめどを問われ「極めて不安定な形