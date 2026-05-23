俳優の細田佳央太（24）が22日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の山田裕貴（35）からの絶賛の言葉を伝えられる場面があった。MCの笑福亭鶴瓶は細田について「役者としての演じ方も凄いと思ったって言うてたやつがおる」と証言。鶴瓶が事前取材で山田を取材する様子が披露されると細田は「ありがとうございます」と頭を下げた。山田とはNHK大河ドラマ「どうする家康」、TBS、U―NEXT他製作のス