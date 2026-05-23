気象庁は２３日午後７時５８分、沖縄本島地方で線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとして、顕著な大雨に関する気象情報を発表した。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているとしている。