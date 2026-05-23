●「これならいける!」“1種+2種混合機の蓄積”で確信へ 「お風呂に入って、ぼーっとしている時に『これならいける!』とひらめくことが多いです」一日の終わりに、仕事で疲れ切った体を労わる癒しのひと時。静かな空間の中でひらめいたアイデアが、やがてホールを熱狂へと変える――。SANKYO商品企画部次長の岩本貴裕氏にとって、それは決して“偶然”ではない。“65％規制”の時代に登場し、ユーザー体験そのものを塗り替えた『CR