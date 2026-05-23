◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京Ｄ）巨人の浅野翔吾外野手が今季めて１軍昇格し「１番・中堅」でスタメン。左太もも裏肉離れで登録抹消となった平山に代わって１番に入り、３打数１安打で７回の守備から途中交代した。初回に遊撃後方への飛球を相手野手がお見合いするラッキーな二塁打で出塁。その後は阪神の先発村上の前に左飛、左飛だった。６回の攻撃の最後の打者となり、７回から登板の中川が一番打順の