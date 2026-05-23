◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ決勝長崎―琉球（２３日、神奈川・横浜アリーナ）ＣＳ決勝第１戦が行われ、西地区優勝の長崎はワイルドカードの琉球にを６９―７１で敗れた。クラブ初の日本一へ、初戦を２点差で落とし崖っぷちとなった。五輪２大会連続日本代表のスモールフォワード・馬場雄大は３６分４９秒出場し、チーム２位の１６得点をマークした。第１クオーター（Ｑ）から２本の３ポ