◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節柏４―２千葉（２３日・三協Ｆ柏）柏はホームで千葉に４―２で勝利した。東地区最終戦で今季最多の４得点を決め、３連勝で締めくくった。この試合まで２連勝の柏は、この試合も序盤からパスを小気味よく回し、優位に試合を運ぶ。すると全班３５分、ＭＦ小泉佳穂が相手の最終ラインを抜けるスルーパスを送ると、ＦＷ垣田裕暉が抜け出し、左足でネットを揺らした。勢いそのまま、前