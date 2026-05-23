「ファーム・西地区、阪神１−３オリックス」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神はオリックスに惜敗した。先発した早瀬は３回３安打無失点の好投。三回には杉本のライナーが左手首に直撃するアクシデントもあった。続いて登板した茨木は三方に右中間への本塁打を浴び、２失点。富田が九回に麦谷から適時打を浴びた。野手陣では百崎が五回に適時打をマークした。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−早瀬が公式戦