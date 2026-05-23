将棋の伊藤匠叡王（王座、23）に斎藤慎太郎八段（33）が挑戦する第11期叡王戦五番勝負第4局が5月23日、大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉 み奈美亭」で行われ、挑戦者の斎藤八段が伊藤叡王に155手で勝利した。この結果、シリーズ成績は両者2勝2敗のタイとなり、決着は2期連続となる最終第5局のフルセットへと持ち込まれた。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 終局後の表情（生中継中）伊藤叡王の防衛・3連覇か、斎藤八段の激しい追い上げ