女優の小池栄子（45）が23日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演し、主演する同局ドラマ「ムショラン三ツ星」（23日スタート、土曜後10・00）でのエピソードを明かした。小池演じる一流シェフだった主人公が刑務所の管理栄養士として働くことになる同ドラマ。受刑者役のお笑い芸人・ひょうろくは役作りのため7キロ減量したが、何も食べないという方法だったため体調を崩しがちだったという。ひょうろくは番組にコメン