NASA（アメリカ航空宇宙局）ゴダード宇宙飛行センターやメリーランド大学ボルティモア校などの研究チームによると、2025年8月から9月にかけて太陽で発生した「電波バースト」が、19日間という異例の長期間にわたり継続していたことが確認されました。この記録的な観測成果についての論文は学術誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載されています。【▲ 2017年8月の皆既日食時に撮影されたヘルメットストリーマ（V字型に伸