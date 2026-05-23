「ブリヂストン・レディース」（２３日、袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝パー７２）ブリヂストン契約プロの宮里藍さんが、ジュニアゴルファーにレッスン会を実施した。参加したのは小学１年生から６年生までの１０人。５グループに分かれ、１人ずつ順番に宮里さんから指導を受けた。１０人は年齢もゴルフ歴もさまざまだったが、宮里さんが一人一人に丁寧にアドバイス。熱心に聞き入ったジュニアゴルファーの打球は徐々に方向性が安定