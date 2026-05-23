【AFC U17アジアカップ】U-17中国代表 2−3 U-17日本代表（日本時間5月23日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】「ニアぶち抜き」の衝撃スーパーゴール（実際の様子）U-17日本代表が誇る16歳の神童が放った特大のインパクトは、国境を越えて世界中のサッカーファンを驚嘆させている。日本時間5月23日のAFC U17アジアカップ決勝で、U-17日本代表はU-17中国代表と対戦。前半だけで3ゴールを奪う猛攻を