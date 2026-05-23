歌手でタレントのあのが23日、Xを更新。自身が出演するテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」を降板する宣言した上で、制作陣との行き違いがあったと明かした。同番組ではあのが、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の