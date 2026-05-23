5月23日、横浜アリーナにて「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26」ファイナル第1戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスと対戦。序盤のビハインドが響き、69－71で惜敗した。 来シーズンからの「B.革新」スタートに伴い、Bリーグは大きくレギュレーションが変わる。これまでチャンピオンシップの頂上決戦であるファイナルは、中立地での中