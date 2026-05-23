5月23日（現地時間22日）にNBAから発表された2025－26レギュラーシーズンのオールディフェンシブチームで、ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベアがファーストチームに選ばれた。 ゴベアは1位票61を含む計151ポイントを獲得。これはビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ／200ポイント）、チェット・ホルムグレン（オクラホマシティ・