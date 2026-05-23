（屏東中央社）バナナの品種改良や病虫害防除を担う南部・屏東県九如郷の台湾バナナ研究所で22日、種苗科研センターが供用を開始した。これにより、今後は健康な種苗の年間供給量が従来の2倍に増える見通しで、生産コスト低減による農家への還元効果に期待が寄せられている。陳駿季（ちんしゅんき）農業部長（農相）は、センターの設立目的について、健康な種苗を量産して農家に提供することだと説明。1万4000〜1万5000ヘクタール