【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月10日より日本テレビで放送開始となる、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）主演の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』のメインビジュアルと予告映像が公開。併せて追加キャストが発表され、野口衣織（＝LOVE）、大場花菜（＝LOVE）らの出演が決定した。 ■≠MEが睨みを利か