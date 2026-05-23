札幌市北区で2026年5月23日午後7時ごろ、建物が激しく燃える火事があり、現在も消火活動が続いています。火事があったのは、札幌市北区篠路町拓北31番地の建物です。午後7時すぎ「住宅のような建物から炎が出て爆発音が聞こえる」と近くに住む人から消防に通報がありました。これまでにけが人の情報はなく、火事があった建物に人が住んでいるのかは分かっていません。消防によりますと、付近の建物に延焼する危険性があり、現在消