2026年5月22日、韓国・朝鮮日報は、「李在明（イ・ジェミョン）大統領が一部の韓国メディアによる嫌中感情をあおる虚偽報道を批判したことについて、駐韓中国大使の戴兵（ダイ・ビン）氏が『高く評価する』と述べた」と報じた。戴大使はX（旧ツイッター）で、「韓国の各界関係者が是非を正しく見極め、フェイクニュースや差別、扇動的な世論操作などを自発的に排斥し、中韓両国民の友好的な感情を高めることを期待する」と投稿した