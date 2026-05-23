「生まれたときから『かわいい』と言われて育ってきたので、両親には感謝しています（笑）」今回、久しぶりの表紙を飾った永尾まりや。恋愛強者の男女出演者の中で “誰がいちばんモテるか” をテーマにして話題となった恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）では、見事クイーンを勝ち取った。「まさかクイーンになれると思っていなかったので、正直嬉しかったです。私は男性からモテるというより、仕事でも