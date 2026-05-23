東北6県を代表するまつりが勢ぞろいし、復興と元気を発信する「東北絆まつり」が、クマ対策をとりながら岩手・盛岡市で開かれています。「東北絆まつり」は東日本大震災からの復興を願い、2011年に始まった「東北六魂祭」を受け継いだイベントで、岩手では8年ぶりの開催です。23日の午後は、東北6県を代表するまつりが盛岡市の中央通およそ1キロをパレードしました。福井県から「はるばる10時間かけてきたが、来てよかった」福井県