タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、≠MEが主演する日本テレビドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（6月10日スタート、水曜深夜1・09）のメインビジュアルが23日、公開された。追加キャストとして＝LOVEの野口衣織、大場花菜らの出演も発表された。ケンカしか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、芸能界の悪意に殴り込んで頂点を目指す下剋上物語。メインビジュ