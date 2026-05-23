元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が15日、自身のXを更新。自身の体脂肪率を告白し、大きな反響が寄せられている。【写真】「黒毛和牛と同じ」に全然見えない…“太もも”あらわなミニ美脚の山本彩山本は、「ジムで体組成を測った」と言い、「どうやら私は体脂肪率が30%あって大体黒毛和牛と同じくらいらしい」と衝撃告白。「誰が霜降り高級肉や」とセルフツッコミもさく裂させた。この投稿に「彩さんの体型