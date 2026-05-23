自民党の麻生副総裁は、皇族の数の確保策を巡る与野党の議論について「いよいよ取りまとめの段階に入った」と述べ、今の国会での法改正に強い意欲を示しました。自民党・麻生副総裁：いよいよ取りまとめの段階に入ってきている。今国会中の皇室典範の改正に向け、引き続き全力で取り組んでいきたい。福岡市での党の会合で麻生氏は、「安定的な皇位継承の確保は国の根幹に関わる」と述べ、皇室典範の今の国会での改正に重ねて意欲を