◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（23日、東京ドーム）阪神の先発・村上頌樹投手が、7回までわずか1安打に抑える好投を見せています。その1安打が生まれたのは初回。先頭で迎えた浅野翔吾選手に対しては、高く打ち上がった打球とするも、野手3人の間にポトリと落ちる2塁打とされます。この不運な当たりから、ゴロの間には3塁への進塁も許すも、後続を打ち取り無失点の立ち上がり。2回は全てゴロに打ち取り三者凡退を記録すると、3