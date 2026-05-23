俳優の池内博之（49）が23日、自身のインスタグラムを更新。98年に大ヒットしたドラマ「GTO」メンバーとのゴルフショットを公開し、注目を集めている。「熱いメンバーで」と書き出した池内。窪塚洋介、小栗旬とのゴルフ写真を公開。「みんな、うますぎ。楽しい時間をありがとう」とつづった。窪塚も自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「メンバーに恵まれ1年ぶりの88」とスコアを明かしていた。フォロワーからは「