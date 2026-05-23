22日、東京・杉並区の映画館で「TBSレトロスペクティブ映画祭 第3回 石井ふく子特集」が開幕しました。舞台あいさつには世界最高齢の現役プロデューサーで演出家・石井ふく子さん（99）と、家族ぐるみでの親交があり、自身も石井さんのドラマに出演した船越英一郎さん（65）が登壇。ホームドラマを作り続けてきた石井さんは「わたし自身家族がいないです」「心が通い合う、命の大切さを伝えるドラマをつくりたい」と次の作品への意