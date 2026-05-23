NTTジャパンラグビー リーグワン プレーオフトーナメント準々決勝 東京SG40ー35 BR東京 ◆23日・秩父宮ラグビー場ラグビーリーグワン・プレーオフ準々決勝第1試合。東京サンゴリアスが40ー35でリコーブラックラムズ東京を破り準決勝進出を決めました。レギュラーシーズン4位の東京SGは5位・初のプレーオフ進出を果たしたBR東京と対戦。試合開始3分、（WTB）チェスリン・コルビ選手が先制トライを決めると、さらに（CTB）尾崎泰雅選