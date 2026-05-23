F1™のカナダグランプリが開幕。メルセデスのラッセル選手（28）がスプリントのポールポジションを獲得しました。ミッキーもF1仕様のコスチュームで大会を盛り上げるカナダグランプリ。この日行われたのは24日、本戦を前に行われる短距離レース・スプリントのスタート位置を決める予選です。4試合を終え、絶好調なのは3連勝中の神童・アントネッリ選手（19）、開幕戦を制したラッセル選手のメルセデス勢。それぞれスプリント