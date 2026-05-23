マリーゴールド２３日の大田区大会で?世紀の逸材?林下詩美（２７）が所属ラストマッチを終え、団体を巣立った。旗揚げからエースとして団体をけん引してきた詩美は４月後楽園大会で退団を電撃発表。旗揚げ２周年となったこの日のメインイベントが所属としての締めくくりとなった。詩美は彩羽匠（マーベラス）、マディ・モーガンと組んで青野未来、桜井麻衣、ＭＩＲＡＩとの６人タッグ戦で激突。これまで数々の激闘を繰り広げ