お笑いコンビ「ロザン」が２３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。?おじさんハーフパンツ論争?について言及した。東京都庁は「東京クールビズ」として、ハーフパンツでの勤務も可能と決定した。今後、一般企業が取り入れる可能性もあり、世間では「これからどんどん暑くなるのでいいのでは」「おじさんのハーフパンツはキモイ」など、賛否両論が巻き起こっている。さまざまな意見が寄せられていることに、宇治原史規は「我