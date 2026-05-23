崖っぷちの地域リーグ最終戦で力尽きた――。明治安田Ｊ１百年構想リーグ西の福岡は２３日の神戸戦（ベススタ）に０―１で敗れ、７勝１１敗の勝ち点２１で地域リーグラウンドを終了。午後７時開始の京都―長崎戦の結果次第では、最下位転落の可能性も残す厳しい状況となった。序盤は福岡ペースだった。ＦＷ藤本一輝が個人技で局面を打開し、５試合ぶり先発となったＭＦ山脇樺織も積極的に仕掛けた。前半２４分には山脇が豪快な