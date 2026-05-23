猫が『猫用ベッド』を使わない理由 1.安心できる場所ではない 猫にとって一番大切なのは「安心して眠れるかどうか」です。見た目が可愛いベッドでも、人の出入りが多い場所や音が気になる場所に置かれていると、落ち着いて休めません。 たとえばリビングのど真ん中。飼い主としては「いつでも様子が見られるから安心」と思いがちですが、猫にとっては常に気配を感じる落ち着かない場所です。結果として、クロ