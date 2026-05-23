今回は、子どもの進学にまつわるトラブルについて、筆者の友人の体験談をご紹介します。 とてもまじめな中学3年生の娘が、ある日「高校には行かない」と宣言！？ 頑なに進学を拒むその裏には、ある理由が隠されていました。 まじめな娘が進学を拒む理由