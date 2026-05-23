指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ＭＥ」のメンバーが主演を務める日テレ系連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（６月１０日スタート、水曜・深夜１時９分）に「＝ＬＯＶＥ」の野口衣織と大場花菜が出演することが２３日に発表され、メインビジュアルと予告映像も公開された。人気脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩（けんか）しか知らなかった４人のヤ