ラグビー・ＮＴＴリーグワンで３季ぶりの優勝に挑むクボタスピアーズ船橋・東京ベイは、プレーオフ（ＰＯ）準々決勝でＢＬ東京戦（２４日、秩父宮ラグビー場）に臨む。ＳＨ岡田一平が、９番で先発入り。今季、レギュラーシーズン（ＲＳ）第１６節の三重戦（４月２５日）で、３年ぶりの公式戦出場を果たした３２歳だ。リーグワン５キャップ目で迎える一発勝負。「負けるわけにはいかない」と闘志全開で戦う。大一番で出番が巡っ