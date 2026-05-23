記事ポイント左右約360度・上下首振を組み合わせた「3D首振」で部屋全体の空気を立体的に循環させます温度センサーが室温を1℃単位でリアルタイム検知し、風量を自動で1段階ずつ増減します部屋干しモード・換気モード・8時間自動オフタイマーを搭載、最大消費電力は16Wです 空気循環から部屋干しまで1台でこなすDCサーキュレーターが2026年5月中旬に発売されます。ユアサプライムスが、左右約360度の3D首振機能と温度センサー