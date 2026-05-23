女優・上戸彩がギャルピース！共演者と撮影したオフショットが披露された。映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（福田雄一監督）の公式インスタグラムが２３日に更新され、「撮影デイズ」の写真を紹介。「シュガーパークでの上戸彩さん、横田真悠さん、吉本実由さん。撮影合間も手遊びゲームをしたり仲良くお話ししていた３人のオフショットをお届け」と説明した。テーマパークで、３人とも“耳”をつけて、ノリノリでギャル