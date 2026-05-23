◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節鹿島１―０ＦＣ東京（２３日、メルスタ）鹿島はＦＣ東京を１―０で下した。後半３５分にＦＷ師岡柊生が決勝点をマークし、西地区１位神戸との“優勝決定戦”に弾みをつけた。＊＊＊すでに東地区の１位を確定させている鹿島。ＧＫ早川友基（日本代表）とＤＦキムテヒョン（韓国代表）が不在で臨む西地区１位神戸との“優勝決定戦”をにらみ、Ｗ杯選出コンビに代わってＧＫ梶川裕