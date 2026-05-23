記事ポイント東京圏の住宅地は2019年第2四半期から28四半期連続でプラスを記録しています住宅地指数96.8・商業地指数89.3ともに2008年不動産ミニバブル期の水準を超えた後も上昇傾向が続いています118,432件の実績データに基づく四半期公表インデックスで、公的指標より速報性が高いのが特徴です 三友システムアプレイザルは、2026年5月22日に「三友地価インデックス 2026年第1四半期(1-3月)」を発表します。不動産鑑定評価の