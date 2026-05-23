アイドルグループ・≠MEが主演を務める、日本テレビ系連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』（6月10日スタート、毎週水曜深1：09〜※全10回）のメインビジュアル、予告映像、追加キャストが23日、発表された。＝LOVE・野口衣織、大場花菜の出演が決定した。【写真】＝LOVE野口衣織・大場花菜 の出演も決定！役写真公開本作は、脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知ら