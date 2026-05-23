グラビアアイドル加藤玲菜（20）が23日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。加藤は「FRIDAY表紙＆巻頭を務めさせていただきましたなんと、初登場で表紙＆巻頭です本当にありがとうございます…！！」とグラビア掲載を告知し、青ビキニ姿やピンク色のビキニ姿を投稿。94センチのたわわバストが眩しい、フレッシュなグラビアを披露した。この投稿にフォロワーからは「グラビアの女王だよ！」「えちすぎやて